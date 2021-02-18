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Татьяна Навка: у нас с Костомаровым знаменательная дата

Татьяна Навка: у нас с Костомаровым знаменательная дата
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала пост, посвящённый победе на Играх в Турине.

«Сегодня знаменательная дата для нас с Романом Костомаровым! Ровно 15 лет назад начался наш победный путь на Олимпийских играх в Турине в 2006 году! Путь полный напряжения, драйва, незабываемых эмоций и наших потрясающих номеров, которые помнят и любят до сих пор во всем мире! Пьедестал, о котором мечтает каждый фигурист! Цель, о которой мечтает каждый юный спортсмен! Если хотите — минута славы и гимн родной страны, который звучит на стадионе, сердце бьющееся со скоростью света и слёзы в глазах! И ради всего этого ранние подъёмы, лишения, труды и тренировки на протяжении долгих лет, ведущих к этому самому моменту!» — написала Навка.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки.

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).

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