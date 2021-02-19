Туктамышева оценила слова Медведевой, которая не признала поражение от команды Загитовой

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала слова двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая ранее заявила, что не признаёт поражение от команды олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на Кубке Первого канала.

«По поводу команд – выиграла «красная» команда Алины Загитовой. У «синей» оказался приз зрительских симпатий. Думаю, к этому старту не надо подходить в контексте победителей и проигравших. Главное, все получили удовольствие: катались, смеялись.

Только хорошие слова хочется сказать об этих соревнованиях. Они получились эмоциональными, яркими, классными и достаточно долгими. Думаю, в будущем они продолжатся, так как интерес у публики колоссальный», — приводятся слова Туктамышевой на сайте телеканала Eurosport.