Розыгрыш двух фирменных футболок «Чемпионата» с автографом Александры Трусовой

«Чемпионат» на своей странице в «Инстаграме» запустил розыгрыш двух фирменных именных футболок с автографом известной российской фигуристки двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.



У каждого есть две возможности принять участие в розыгрыше. Достаточно подписаться на нашу страницу в «Инстаграме» и написать в комментариях, почему футболка должна достаться именно ему. Кроме того, можно сделать репост записи себе в «сториз» и отметить @championat_com. Обращаем внимание, что аккаунт должен быть открытым.

Победитель будет определён 26 февраля в комментариях.



Трусова известна тем, что стала первой фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка, сальхов и тулуп, во время чемпионата мира среди юниоров 2018 года. В сезоне-2019/2020, ставшем для Александры первым среди взрослых, Трусова завоевала бронзовые медали в финале Гран-при в Турине и на чемпионате Европы.