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Евгения Медведева: для меня Япония — другой мир

Евгения Медведева: для меня Япония — другой мир
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева в очередной раз призналась в любви к Японии.

«2020-й никого не оставил равнодушным. За мои недолгие 21 год это самое непростое время в жизни. И не только в моей — нелегко всему земному шару. В прошлом году было множество ограничений, в большинстве стран они продолжаются. Вся жизнь ушла в онлайн. Перенесли на год Олимпиаду в Токио, чемпионат Европы по футболу, чемпионат мира по фигурному катанию…

В Москве отменили ежегодный масштабный фестиваль J-FEST. Я рада, что организаторы нашли выход, и он состоялся онлайн. Подобные мероприятия сближают российских зрителей с культурой Японии, которую я искренне люблю.

Для меня Япония — другой мир. Каждый раз, когда я туда приезжаю, будто оказываюсь на другой планете. Больше всего мне нравится, что в Японии всё работает как часы. Люди очень ответственны. Фигурное катание там очень любят.

В России вводится немалое количество мер, связанных с безопасностью в борьбе с ковидом. В Японии также со всей серьёзностью отнеслись к проблеме. Я оказалась в Японии в разгар пандемии и могу сказать, что меры безопасности там были на высочайшем уровне. Люди безумно ответственны в этой стране. Маски, антисептики, перчатки. Всё настолько организовано, что ты чувствуешь себя в безопасности.

Это фото мы сделали в одном из моих любимых городов Японии — Киото, в старом городе. Меня тогда нарядили в образ Майко, и мы пошли гулять по старому городу. Помню, один русский турист меня узнал и очень сильно удивился, увидев в таком наряде. Мы долго смеялись, сделали селфи.

Скучаю по Японии и надеюсь там оказаться после снятия ограничений, когда пандемия отступит», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

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