Ирина Слуцкая рассказала, как её обворовала няня

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая сообщила, что вынуждена пользоваться услугами няни для детей, и рассказала историю, как одна из нянь её обворовала.

«Няня: за или против? Ответ кроется в возможностях родителей. У кого-то есть время сидеть с ребёнком или бабушки-дедушки, которые готовы помогать. А у кого-то нет ни того, ни другого. К сожалению, мы с супругом постоянно работаем, а у моей мамы нет столько сил, чтобы сидеть с детьми. Поэтому няня в нашем случае — жизненная необходимость.



Сколько же у нас было нянь. И каждая из них в итоге уходила и обязательно с собой что-то забирала: от ценных до самых обычных вещей. Вот, например, история, которая произошла с нами два года назад. Я всегда откладываю вещи, из которых вырастают мои дети, чтобы потом отдать их нуждающимся. Однажды я начала собирать сумку для женщины с тремя мальчишками, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию, и поняла, что абсолютно все отложенные для таких целей вещи исчезли. Видимо, они вывозилось из моего дома мешками и коробками, пока я была на работе...



Воровство среди нянь — очень распространённая проблема, к сожалению. Но, конечно, порядочных людей тоже много! Просто их сложнее найти. С моей нынешней помощницей у нас сложился прекрасный тандем (тьфу-тьфу-тьфу).



Поэтому если у родителей нет возможности всё время находиться с детьми, то няня — это действительно выход. Важно только очень тщательно подойти к выбору человека, который будет много времени проводить с вашей семьей. Потому что изначально вы впускаете в дом чужого человека, и все риски, с этим связанные, нужно чётко понимать», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой