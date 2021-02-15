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Ирина Слуцкая: муж делал мне предложение каждый день. Спросила: «Слушай, не надоело?»

Ирина Слуцкая: муж делал мне предложение каждый день. Спросила: «Слушай, не надоело?»
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как её муж делал ей предложение. 23 июня 2018 года Слуцкая вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина.

«14 февраля для меня особенная дата. В этот день три года назад любимый муж сделал мне предложение. Ну и, конечно же, я согласилась. Но только при условии немного подождать. И что вы думаете? Свадьба состоялась в июле, а до этого дня он делал мне предложение каждый день!

В один прекрасный момент я спросила: «Слушай, не надоело?» На что он ответил: «Нет, мне не надоест. Даже когда ты за меня выйдешь, я тебе всё равно каждый день буду предлагать стать моей женой». Любите друг друга и не стесняйтесь говорить об этом каждый день», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

Ирина Слуцкая: мы с мужем сбежали
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