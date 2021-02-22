Медведева не исключила появления пятерных прыжков в фигурном катании

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева допустила, что в скором времени кто-то из спортсменов исполнит пятерной прыжок.

«Мы все видим, в какую сторону развивается фигурное катание в техническом плане. Когда я делала чистейший каскад сальхов — тулуп во второй половине произвольной программы, зал вставал, люди аплодировали. Мне говорили, что это так классно.

Прошло пять лет всего, не 10, не 15. Девочка уже никого не удивит четверным лутцем – это уму непостижимо. Думаю, даже года три назад никто из почитателей или самих фигуристов не мог подумать об этом. Это так круто, какой-то космический уровень. Люди были уверены, что это физически невозможно. После этой пятилетки я могу сказать, что в скором времени кто-то сделает пятерной прыжок», — рассказала Медведева в прямом эфире в «инстаграме» Кристиана Костова.