Евгения Медведева назвала свой главный талант и самую большую жертву в фигурном катании

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что считает своим главным талантом и о самой большой жертве в фигурном катании.
«Сколько я с тренерами разговаривала, не только с Этери Георгиевной (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата»), – все напрямую говорят: нет физических данных. У меня мышечная масса не нарастает. Если нарастает, то еле-еле. Не только всю еду заменить белковым коктейлем, а душ им принимать. У меня нет растяжки от природы, нет природного прыжка – мне нужно всему этому учиться.
Могло бы быть легче. Но я не знаю, было бы легче, если бы я всё это имела. И ценила бы я всё это, если бы у меня были природные данные? Наверное, мой талант – это трудолюбие.
Самая большая жертва ради карьеры? Совру, если не скажу, что это здоровье. Это здоровье, сто процентов. Стоило ли оно того? Да, безусловно, я вообще не жалуюсь», — рассказала Медведева в прямом эфире в «инстаграме» Кристиана Костова.
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