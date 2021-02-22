«Деревянная годовщина». Татьяна Тотьмянина показала фото со свадьбы с Алексеем Ягудиным
Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина опубликовала свадебное фото в честь пятой годовщины бракосочетания с Алексеем Ягудиным.
«Деревянная годовщина», — подписала снимок Тотьмянина.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тотьмяниной.
На пост отреагировал призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух. В комментарии он написал: «А кто был свидетелем? Конечно, Вася, ну кто его не знает? Счастья, ребят! Вы огромные молодцы!»
Тотьмянина в ответ написала: «Вася, спасибо».
В дуэте с Максимом Марининым Татьяна также стала пятикратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.
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