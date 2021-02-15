«Всем любви. Маршрут построен». Илья Авербух опубликовал нежное фото с Лизой Арзамасовой

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух в честь Дня святого Валентина опубликовал нежное фото с супругой, актрисой Лизой Арзамасовой.

«Всем любви. Маршрут построен», — подписал снимок Авербух.

Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха

Их свадьба состоялась в декабре 2020 года. Для Авербуха это второй брак. Ранее он был женат на своей партнёрше Ирине Лобачёвой. Илья воспитывает 16-летнего сына Мартина. 25-летняя Елизавета впервые вышла замуж.



47-летний Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, многократный чемпион России в танцах на льду. Арзамасова стала известна благодаря главной роли в сериале «Папины дочки».