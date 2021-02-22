Екатерина Боброва рассказала, что в детстве боялась своего тренера

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала, с какими проблемами могут столкнуться дети, начинающие заниматься фигурным катанием.

«На занятиях ребёнок встретится со сверстниками. Нужно свыкнуться с мыслью, что дети могут быть злыми, невоспитанными. В группе первого-второго года обучения количество детей в раздевалках и на льду может доходить до 50 человек и больше. Один тренер не всегда может уследить за всеми. Вашего ребёнка могут обижать другие дети, те, кто старше, вреднее. Поэтому стоит общаться с ребёнком, узнавать, как у него дела на занятиях. Есть и другая сторона медали: может быть, дети найдут себе хороших друзей, которые будут мотивировать их ходить на тренировки!



Помимо социализации и того, что другие дети могут начать гнобить, обижать и т.п., есть и другая проблема: вам может попасться жёсткий тренер. Из-за этого ребёнок может перехотеть заниматься, начать бояться. У меня такое в детстве тоже было! Я боялась своего тренера, потому что она ругалась, кидалась чехлами, порой могла сильно ударить по невытянутому колену или попе… Иногда перед тренировками я закрывалась в кабинке туалета и плакала, что я не хочу выходить на лёд. Но я смогла перебороть всё это в себе. Но некоторым детям такое может быть некомфортно. Тренер может морально задавить ребёнка. С другой стороны, суровые, строгие тренеры могут воспитать спортивный характер!



Если ребёнку нравится заниматься, и он подаёт надежды, то придётся задуматься об его учёбе. Очень сложно совмещать уроки и график тренировок. Может быть, надо будет перейти на домашнее обучение, либо в спортивную школу. Есть немало родителей, для которых образование очень важно. Но если вы хотите связать жизнь вашего ребёнка со спортом, то придётся сделать выбор: золотая медаль – или на соревнованиях, или на школьном выпускном!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».