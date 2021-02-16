Екатерина Боброва дала советы родителям, желающим отдать детей в фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва на своей странице в «Инстаграме» дала советы родителям, желающим, чтобы их дети занимались фигурным катанием.



«Чего ждать родителям юного фигуриста? Какие неожиданности могут встретить родителей на этом пути? Начнём по порядку. Если ребёнка отдали в фигурное катание только потому, что родители любят этот спорт и мечтают о том, что ребёнок станет олимпийским чемпионом — не факт, что этого захочет он сам. Ему будет плохо, потому что не нравится, не получается.



Родитель чётко должен понимать и знать своего ребёнка. Если у ребёнка есть предрасположенность к фигурному катанию и он с горящими глазами бежит на тренировку, то нужно быть готовым к тому, что ему не каждый раз будет хотеться заниматься.

У меня такое тоже бывало: я приходила после тренировки, швыряла коньки в угол и говорила, что больше кататься не буду. Родители меня успокаивали, направляли, настраивали, и я всё равно выходила на тренировку. И добилась больших успехов.



Нужно уметь отличать реальное нежелание от плохого настроения. Ребёнок может хотеть раз за разом закончить с фигурным катанием, но на самом деле он нуждается в вашей поддержке, заботе, настрое.



Финансовая сторона вопроса. Конечно, родители хотят для своих детей самого лучшего. Но по факту, фигурное катание — удовольствие не из дешёвых.

Возможно, что вам придётся брать уроки у частного тренера, и это стоит немалых денег. Ещё одна серьёзная статья расходов — пошив костюмов. Но можно брать б/у костюмы, шить своими руками или покупать готовые. И ещё нужно покупать коньки, лезвия, тренировочные костюмы и другие аксессуары! А когда ребёнок ещё маленький, то, если вы не готовы отпускать его на сборы и соревнования одного, вам придётся ездить с ним. Поездки на соревнования и на сборы оплачиваются маленькими спортсменами, а точнее, их родителями!» — написала Боброва.