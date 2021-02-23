Рудковская: раньше побеждали девочки одного и того же тренера. Плющенко расшевелил болото

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, оценила ситуацию в российском фигурном катании после прихода её мужа на тренерскую работу.

«Он расшевелил это болото. С его приходом стало интересно. До этого ведь побеждали только одни и те же девочки одного и того же тренера. А сейчас и Алексей Николаевич Мишин ввязался в борьбу. Фигурное катание стало другим, более эпатажным. Каждый обсуждает, какой у какой фигуристки костюм, кто там победил. У нас строители на катке из Чечни и Осетии, когда я прохожу мимо, спрашивают: «Косторная выздоровела? Она поедет на чемпионат России?»

Сейчас фигурное катание в топе. Это случилось, конечно, благодаря Алине Загитовой, Евгении Медведевой, благодаря Юлии Липницкой и Аделине Сотниковой. Но сейчас люди следят ещё и за противостоянием тренеров. Как двадцать лет назад, когда были Алексей Ягудин и Евгений Плющенко и был лагерь Татьяны Тарасовой и лагерь Алексея Мишина. Если рейтинги телеканалов по фигурному катанию будут выше, чем рейтинги по футболу, то рекламные контракты и вообще всё, что связано с фигурным катанием, будет подниматься в цене. А это очень важно для будущего спортсменов. Наша задача – чтобы, когда они уйдут из спорта, они не пропали, чтобы они развивались. Чтобы они остались в семье», — цитирует Рудковскую Tatler.