«Есть такая профессия – родину защищать!» Екатерина Боброва поздравила мужчин с праздником

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила поздравление с Днём защитника Отечества. Екатерина сопроводила пост семейным фото.
«Есть такая профессия – родину защищать! Изначально, конечно, этот праздник был посвящён мужчинам, которые защищали свою страну, проливали кровь ради жён, детей, ради справедливости. Но сейчас он всё больше превращается просто в мужской день. Я не против. Ведь женский день есть. Желаю, чтобы мужчины больше никогда не ходили воевать, чтобы в этом никогда не было нужды.
Следуя именно этой логике, хочу поздравить всех мужчин с праздником. Будьте для нас всегда крепкой опорой, оставайтесь такими же сильными и смелыми! А мы, женщины, будем всегда вас поддерживать, дарить вам свою заботу и любовь», — написала Боброва.
Фото можно посмотреть на странице Бобровой в «Инстаграме».
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