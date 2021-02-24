Фигуристка Анна Погорилая показала фотографии со свадьбы

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая поздравила мужчин с 23 Февраля и опубликовала фотографии со свадьбы. Муж Анны — бывший фигурист Андрей Невский. Он завершил карьеру перед Олимпиадой-2018. Их свадьба состоялась 14 июля 2018 года.

«С 23 Февраля, дорогие мужчины. Многие не отмечают такие праздники, но почему бы лишний раз не сказать любимым мужчинам, как сильно мы их любим и как рады, что они есть в нашей жизни. Спасибо за силу, опору, спокойствие и мир» — написала Погорилая.

Фото: «Инстаграм» Анны Погорилой

Фото: «Инстаграм» Анны Погорилой

В декабре 2020 года Анна стала мамой. Спортсменка родила дочь. О своей беременности Погорилая сообщила в октябре 2020 года. Фигуристка официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года.