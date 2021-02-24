Фигуристка Анна Погорилая показала фотографии со свадьбы

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая поздравила мужчин с 23 Февраля и опубликовала фотографии со свадьбы. Муж Анны — бывший фигурист Андрей Невский. Он завершил карьеру перед Олимпиадой-2018. Их свадьба состоялась 14 июля 2018 года.
«С 23 Февраля, дорогие мужчины. Многие не отмечают такие праздники, но почему бы лишний раз не сказать любимым мужчинам, как сильно мы их любим и как рады, что они есть в нашей жизни. Спасибо за силу, опору, спокойствие и мир» — написала Погорилая.
Фото: «Инстаграм» Анны Погорилой
Фото: «Инстаграм» Анны Погорилой
В декабре 2020 года Анна стала мамой. Спортсменка родила дочь. О своей беременности Погорилая сообщила в октябре 2020 года. Фигуристка официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года.
- 24 февраля 2021
-
08:38
- 23 февраля 2021
-
21:37
-
18:00
-
17:38
-
17:15
-
13:11
-
12:01
-
10:20
-
10:05
-
09:56
-
09:49
-
09:17
-
09:14
-
09:11
-
08:57
-
08:41
- 22 февраля 2021
-
21:12
-
20:08
-
17:44
-
14:54
-
13:41
-
13:14
-
12:29
-
10:26
-
09:12
-
01:00
- 21 февраля 2021
-
13:26
-
10:08
-
00:11
-
00:01
- 20 февраля 2021
-
23:12
-
21:39
-
16:29
-
13:56
-
13:51