Погорилая: есть стереотип, что молодые родители — измученные люди. Нам точно повезло

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая рассказала о материнстве. Спортсменка стала мамой в декабре 2020 года. Муж Анны — бывший фигурист Андрей Невский.

«Нам точно повезло… Существует стереотип, что молодые родители — это два голодных, измученных человека с синяками под глазами и нервным тиком. Возможно, есть и такие истории. Но я хочу, чтобы вы узнали, что ещё бывает по-другому.

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В нашем случае дочка спит большую часть ночи, просыпаясь только для того, чтобы поесть. Такой режим невероятно удобен и для родителей, и для ребёнка. Важно помогать ребёнку отличать дневное и ночное время. Например, будить его днём и разговаривать во время кормления. А в ночное время кормить малыша при мягком свете (ночная лампа) и в тишине. Так малыш начнёт понимать отличия между ночью и днём», — написала Погорилая.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Погорилой

Фигуристка официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года.