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Татьяна Навка: как же великолепна наша страна!

Татьяна Навка: как же великолепна наша страна!
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала красивые фото с поездки на Телецкое озеро.

«Мороз и солнце, горы и вода — вокруг Алтай, природа, красота! Фантастическая прогулка по Телецкому озеру. Невероятные пейзажи, экстрим, холодный свежий воздух в лицо, хвойные леса и Алтайские горы! Примечательно и важно, что озеро входит в список ЮНЕСКО в составе комплексного объекта «Золотые горы Алтая»! Высота над уровнем моря целых 434 метра! В который раз за последний год убеждаюсь, как же прекрасна, многогранна и великолепна наша страна! Столько интересных, красивых, древних и заповедных мест! Нам есть чем гордиться!» — написала Навка.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).

Татьяна Навка: новый день, новый цвет волос. Как вам моё небольшое преображение?
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