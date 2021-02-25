Елена Радионова: выступления Косторной будут интригой финала Кубка России
Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова поделилась ожиданиями от женских соревнований в финале Кубка России. Соревнования пройдут в Москве с 27 февраля по 2 марта.
«Я считаю, что основная борьба будет между Лизой Туктамышевой и Алёной Косторной. Девочки должны подойти в лучшей форме к этому старту, потому что от него зависит путёвка на чемпионат мира. Конечно, кто будет стабильнее и кому удастся показать более чистые прыжки ультра-си, тот и поедет в Швецию.
На протяжении сезона мы видели, как выступает Лиза, она в хорошей форме, а Алёну не видели достаточно долгое время, поэтому её выступления будут интригой этого турнира», – цитирует Радионову РИА „Новости“.
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