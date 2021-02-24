Радионова включила Кондратюка в число претендентов на поездку на ЧМ-2021

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Радионова назвала претендентов на вторую путёвку на чемпионат мира в мужском одиночном катании. Первую забронировал Михаил Коляда, ставший чемпионом России. Кто займёт второе место в национальной команде на главном старте сезона, станет известно после финала Кубка России.

«Фаворита в мужском турнире финала Кубка России для меня нет, но на протяжении сезона хорошо смотрятся Макар Игнатов, Евгений Семененко, Дима Алиев достойно откатал на Кубке Первого канала. Конечно, последние два старта очень ярко себя показывает Марк Кондратюк, мне кажется, он открытие этого сезона.

У нас растёт хорошее поколение мальчиков, но иногда, к сожалению, им не хватает стабильности. Но могут они многое: разный спектр четверных, качественное катание. Кто лучше из них соберётся на свой прокат, тот, я думаю, и поедет на чемпионат мира", — приводит слова Радионовой РИА «Новости».

17-лений Кондратюк – бронзовый призёр чемпионата России 2021 года. Его прокат был самым ярким во время Кубка Первого канала в московском дворце спорта «Мегаспорт». Там же 27 и 28 февраля пройдёт финал Кубка России.