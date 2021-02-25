«Работа, работа, работа». Алёна Косторная показала фото с тренировки
Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала новые фотографии со своей тренировки.
«Работа, работа, работа. Несколько минут работы над моей программой», — написала Косторная по-английски. По-русски она добавила: «Немного фотографий с моей тренировки».
Пост доступен в «инстаграме» Алёны Косторной
17-летняя Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при. 31 июля 2020 года стало известно, что Косторная переходит от тренера Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.
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