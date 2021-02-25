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Состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию будет объявлен 1 марта

Состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию будет объявлен 1 марта
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Состав сборной России на чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) будет объявлен 1 марта.

Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, передают РИА Новости. Напомним, российские фигуристы выступят на ЧМ, который пройдёт с 22 по 28 марта, как команда ФФКР.

Ранее федерация объявила, что лишь чемпионы России (Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин) гарантировали себе участие в турнире.

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