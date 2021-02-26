Елизавета Туктамышева: я люблю женское тело. Не только своё, в принципе люблю женщин

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как настраивалась на фотосессию для журнала Maxim.

«Ты не всегда себя видишь со стороны и в какие-то моменты думаешь, может, как-то не так выглядишь, ты какая-то некрасивая, ужасная – бывают дни. Я просто сделаю, распечатаю, может, какую-нибудь фотографию, сделаю в чёрно-белом цвете. У меня точно одна распечатанная будет. Я просто посмотрю, увижу, что это я, какой я могу быть. Использую это как своего рода мотивацию. То есть я для себя это сделала. Я точно знала, что в моей жизни такое произойдёт.



Я всегда говорила, что женское тело – это очень красиво. Смотрю на картины с голыми женщинами, и они мне тоже очень нравятся. Я в интервью говорила, что не считаю это зазорным. Естество – это красиво. Если ты себя любишь, почему ты не можешь как-то красиво это показать, без пошлости? Женское тело прекрасно, я люблю женское тело. Не только своё, в принципе люблю женщин. Не конца осознаю, какой шум может подняться, даже страшновато», – сказала Туктамышева в интервью каналу Ice Room.