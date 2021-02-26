Туктамышева — о противостоянии с Сотниковой: у меня началось принижение себя

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о противостоянии с олимпийской чемпионкой 2014 года Аделиной Сотниковой.

«У меня вообще в жизни… Я такой человек, который вообще не любит конкуренции с кем-то. С Аделиной у меня началось принижение себя. Я видела, что она чаще меня выигрывает, почему-то у меня в какой-то момент появился ну не комплекс, но… Я понимала перед программами, что даже если откатаю чисто, то этого будет недостаточно. Из за счёт этого я допускала помарки, потому что изначально понимала, что мне вообще нельзя допускать ошибок, чтобы её победить.



Потому что у Аделины были хорошие вращения, у неё хорошая растяжка, она прыгала лутц – риттбергер, даже с недокрутом иногда, но тогда это не так считалось, как сейчас, не так сильно придирались. А я выехала из Глазова, у меня не было этих данных. Я была маленькая, корявенькая, просто достаточно харизматичная, за счёт чего вывожу до сих пор.

Когда я победила на юношеских Олимпийских играх, только тогда появилась хоть какая-то уверенность в себе. Если у меня есть уверенность в себе, то это очень круто, значит, я реально на каком-то подъёме выступаю. В детстве я практически не проигрывала, потому что знала, что я крутая. Как только я думаю, что что-то идёт не так, у меня сразу всё катится в никуда", – сказала Туктамышева в интервью каналу Ice Room.