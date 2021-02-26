Туктамышева — о противостоянии с Сотниковой: у меня началось принижение себя

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о противостоянии с олимпийской чемпионкой 2014 года Аделиной Сотниковой.
«У меня вообще в жизни… Я такой человек, который вообще не любит конкуренции с кем-то. С Аделиной у меня началось принижение себя. Я видела, что она чаще меня выигрывает, почему-то у меня в какой-то момент появился ну не комплекс, но… Я понимала перед программами, что даже если откатаю чисто, то этого будет недостаточно. Из за счёт этого я допускала помарки, потому что изначально понимала, что мне вообще нельзя допускать ошибок, чтобы её победить.
Потому что у Аделины были хорошие вращения, у неё хорошая растяжка, она прыгала лутц – риттбергер, даже с недокрутом иногда, но тогда это не так считалось, как сейчас, не так сильно придирались. А я выехала из Глазова, у меня не было этих данных. Я была маленькая, корявенькая, просто достаточно харизматичная, за счёт чего вывожу до сих пор.
Когда я победила на юношеских Олимпийских играх, только тогда появилась хоть какая-то уверенность в себе. Если у меня есть уверенность в себе, то это очень круто, значит, я реально на каком-то подъёме выступаю. В детстве я практически не проигрывала, потому что знала, что я крутая. Как только я думаю, что что-то идёт не так, у меня сразу всё катится в никуда", – сказала Туктамышева в интервью каналу Ice Room.
- 26 февраля 2021
-
08:55
-
08:47
-
08:42
-
08:26
- 25 февраля 2021
-
22:50
-
21:44
-
19:21
-
18:47
-
16:36
-
09:37
-
09:21
-
08:46
-
08:39
-
08:35
-
08:28
- 24 февраля 2021
-
21:39
-
18:44
-
17:13
-
15:55
-
15:14
-
15:02
-
14:53
-
13:46
-
13:14
-
11:32
-
09:21
-
08:38
- 23 февраля 2021
-
21:37
-
18:00
-
17:38
-
17:15
-
13:11
-
12:01
-
10:20
-
10:05