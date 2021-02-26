Волосожар: когда объявила, что у нас будет сын, Траньков сказал: «Сама скажи об этом Лике»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, в январе объявившая о второй беременности, рассказала, как сообщила мужу Максиму Транькову и дочери Анжелике пол будущего ребёнка.
«Макс и Лика хотели девочку. Как-то принято считать, что папы чаще ждут сыновей, но это не про нашу семью. Пол ребёнка я узнала сразу, как появилась такая возможность. Была мысль потянуть интригу, но терпения не хватило. В общем, когда я торжественно объявила, что у нас будет сын, Макс сразу сказал: «Сама скажи об этом Лике...»
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Так что теперь мы регулярно объясняем Лике, что братик — это тоже прекрасно! Правда, Лика всё время пытается заключить с нами сделку. Говорит, что «ок, я согласна на брата, но тогда в следующий раз, я заказываю, чтобы точно была сестрёнка»!
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Ну а Макс теперь, конечно же, с нетерпением ждёт сына. Просто пока мы оба не знаем, как это — быть родителями мальчишки. Но, думаю, будет нескучно», — написала Волосожар.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар.
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