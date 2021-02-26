Главный редактор Maxim о Туктамышевой: увидел, что ей нравится лёгкая провокация и эротика

Главный редактор журнала Maxim Александр Маленков рассказал, как появилась идея организовать откровенную фотосессию фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«На обложках Maxim всегда только звёзды первой величины, заметные красавицы эпохи, актрисы, ведущие, спортсменки. И вот дошла очередь и до Елизаветы. На мысль о возможности такой съёмки нас натолкнуло довольно смелое выступление Туктамышевой в образе стюардессы. Я увидел, что девушке нравится лёгкая провокация и эротика. Обычно же на обложку попадают те, о ком больше всего говорят и пишут. С Лизой договорились довольно быстро, она и сама оказалась не против.

Я просто знаю, что Туктамышева – звезда. Ведь согласитесь, совсем не обязательно смотреть фильм с участием звезды, чтобы знать о ней? Точно так же и мне необязательно следить за карьерой звёздной спортсменки. Но я ознакомился с её регалиями: она чемпионка мира и Европы, разве это не показатель? Если спортсмен лишь серебряный призёр – это уже совсем другой статус.



Мы обсуждали разные варианты, но довольно быстро всплыла тема мороженого. Сошлось всё: холод, лёд, фигурное катание, что-то сладкое и озорное. Хотелось сделать яркую легкомысленную мультяшную историю, такой поп-арт. Обычно делается шесть-семь сюжетов, из которых выбираются итоговые фото, в том числе и на обложку.

Невозможно угодить всем. Можно ничего не делать и всё равно попасть под шквал осуждения. Я считаю, что, если не нравится, не смотрите и не читайте. Кому вот сейчас плохо от ярких фотографий Туктамышевой? Это нравится как поклонникам, так и самой Лизе, а мы – журнал, который существует между звёздами и их фанатами. И самое главное – не надо всерьёз относиться к такому легкомысленному жанру, как глянцевый журнал. Это же просто съёмка, творческая шалость", — цитирует Маленкова Metaratings.