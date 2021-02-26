Жулин — о финале Кубка России: если Валиева всё сделает, то обыграть её будет очень сложно

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду Александр Жулин поделился ожиданиями от финала Кубка России, который пройдёт в Москве с 27 февраля по 2 марта. Фигуристки поборются за путёвку на чемпионат мира.
«Сложно сказать, кто выглядит предпочтительней в борьбе за путёвку на чемпионат мира: Костровая или же Туктамышева. Что касается Валиевой, то я пока не видел, как она сейчас катается. Думаю, что хорошо, как и на «команднике». Если она всё сделает, то обыграть Камилу будет непомерно сложно», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Федерация объявила, что лишь чемпионы России (Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин) гарантировали себе участие в турнире.
- 26 февраля 2021
-
18:04
-
17:36
-
17:29
-
15:15
-
14:52
-
14:41
-
14:17
-
13:21
-
11:01
-
10:11
-
08:55
-
08:47
-
08:42
-
08:26
- 25 февраля 2021
-
22:50
-
21:44
-
19:21
-
18:47
-
16:36
-
09:37
-
09:21
-
08:46
-
08:39
-
08:35
-
08:28
- 24 февраля 2021
-
21:39
-
18:44
-
17:13
-
15:55
-
15:14
-
15:02
-
14:53
-
13:46
-
13:14
-
11:32