Жулин — о финале Кубка России: если Валиева всё сделает, то обыграть её будет очень сложно

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду Александр Жулин поделился ожиданиями от финала Кубка России, который пройдёт в Москве с 27 февраля по 2 марта. Фигуристки поборются за путёвку на чемпионат мира.

«Сложно сказать, кто выглядит предпочтительней в борьбе за путёвку на чемпионат мира: Костровая или же Туктамышева. Что касается Валиевой, то я пока не видел, как она сейчас катается. Думаю, что хорошо, как и на «команднике». Если она всё сделает, то обыграть Камилу будет непомерно сложно», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Федерация объявила, что лишь чемпионы России (Анна Щербакова, Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин) гарантировали себе участие в турнире.