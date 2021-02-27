Ходыкин — об ошибке: старался работать на Когана и забыл, что катаю программу

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в спортивной паре с Дарьей Павлюченко, прокомментировал ошибку в короткой программе в финале Кубка России.

Из-за ошибки на выбросе Павлюченко и Ходыкин перед произвольным прокатом уступают Анастасии Мишиной и Александру Галлямову 10 баллов.

«Споткнулся я, потому что справа сидит Александр Ильич Коган, старался работать на него подольше и забыл, что я катаю программу. И уже повернулся и забыл, что надо делать, поэтому и споткнулся. Непроизвольно, конечно. Пытаюсь взаимодействовать со зрителями, с судьями, со всеми, в том числе и с Александром Ильичём (улыбается).

Лично у меня нет падения духом после не очень удачного проката. Мне понравился прокат по эмоциональной составляющей, по хореографии.

Задачи отобраться на чемпионат мира не стоит. Мы соперничаем сами с собой, как и всегда говорили и повторяем. И всегда проигрываем», — передаёт слова Ходыкина корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.