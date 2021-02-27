Михаил Коляда выиграл короткую программу на «челленджере» в Гааге
Российский фигурист Михаил Коляда выиграл короткую программу на турнире серии «челленджер» в Гааге (Нидерланды). За прокат Коляда получил от судей 84,99 балла. Второй результат показал итальянец Габриэле Франджипани. Третье место занял француз Ромен Понсар. Морис Квителашвили, который тренируется в группе Этери Тутберидзе и выступает за Грузию, — шестой. Из-за ошибок его оценка снижена на два балла.
Произвольную программу мужчины-одиночники покажут завтра, 28 февраля.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» в Гааге, Нидерланды
Мужчины. Короткая программа
1. Михаил Коляда (Россия) – 84,99.
2. Габриэле Франджипани (Италия) – 81,04.
3. Ромен Понсар (Франция) – 81,03…
6. Морис Квителашвили (Грузия) – 69,94.
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