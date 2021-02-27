Плющенко: у Косторной полностью подорван иммунитет

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, являющийся тренером фигуристки Алёны Косторной, рассказал о проблемах со здоровьем своей подопечной. Она показала шестой результат в произвольной программе в финале Кубка России.

Из-за последствий коронавируса спортсменка пропустила чемпионат России и Кубок Первого канала.

«Вы все прекрасно понимаете, что прокат Алены был не фантастика. Это мягко сказано. Но на это есть причины. Алёна не может восстановиться до сих пор после коронавируса. А после него у неё была ангина сильная, у неё полностью подорван иммунитет. Мы долго принимали решение, выступать или нет. Я спросил у спортсменки, готова она выступить или нет, на что она ответила: „Я буду выступать в любом случае“. За что ей большое уважение. Она пошла бороться до конца, хотя, может быть, было лучше снять её. Но мы спортсмены, мы идём до конца.

«Завтра день произвольной, она будет бороться. Ей будет очень тяжело чисто физически, но она это может сделать. А мы можем пожелать ей удачи, терпения. Неудачи бывают у всех спортсменов, поэтому „хоронить“ Алёну не стоит. Вся жизнь впереди», — цитирует Плющенко РИА «Новости».