Прокат Валиевой в короткой программе КР с оценкой, превышающей мировой рекорд. Видео

Вчера, 27 февраля, в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт», женщины откатали короткую программу. Победу одержала Камила Валиева, второе место заняла Дарья Усачёва, третьей стала Елизавета Туктамышева.
Стоит отметить, что судьи в очередной раз поставили Валиевой оценку, которая превышает мировой рекорд.
Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва
Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева (Москва) – 88,71.
2. Дарья Усачёва (Москва) – 79,12.
3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 77,74
4. Майя Хромых (Москва) – 73,77
5. Анна Фролова (Москва) – 71,46.
6. Алёна Косторная (Москва) – 70,14.
7. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 68,92
Сегодня, 28 февраля, женщины выйдут на лёд, чтобы принять участие в произвольной программе. Начало — 17:50 мск.
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