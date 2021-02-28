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Прокат Валиевой в короткой программе КР с оценкой, превышающей мировой рекорд. Видео

Вчера, 27 февраля, в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт», женщины откатали короткую программу. Победу одержала Камила Валиева, второе место заняла Дарья Усачёва, третьей стала Елизавета Туктамышева.



Стоит отметить, что судьи в очередной раз поставили Валиевой оценку, которая превышает мировой рекорд.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Москва

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Москва) – 88,71.

2. Дарья Усачёва (Москва) – 79,12.

3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 77,74

4. Майя Хромых (Москва) – 73,77

5. Анна Фролова (Москва) – 71,46.

6. Алёна Косторная (Москва) – 70,14.

7. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 68,92

Сегодня, 28 февраля, женщины выйдут на лёд, чтобы принять участие в произвольной программе. Начало — 17:50 мск.