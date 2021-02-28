Кондратюк: если сравнить сезон с картиной, то, наверно это «Девятый вал» или «Крик» Мунка

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал присутствие Евгении Медведевой на трибунах во время выступления мужчин-одиночников в финале Кубка России по фигурному катанию.

«Мне сказали, что Женя пришла. Чуть лучше стало (улыбается). Она отметила меня в „инстаграме“ и написала, что придёт», — сказал Кондратюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.



Марк также поделился мнением о своём выступлении в произвольной программе в финале Кубка России.

«Не скажу, что перегорел психологически. По пятибалльной шкале поставлю три с половиной. Сейчас нужно продолжать дальше работать, на будущее. Вторая половина сезона сложилась более-менее успешно, первая не очень. Если сравнивать сезон с какой-то картиной, то, наверное „Девятый вал“. Или „Крик“ Мунка тоже подходит. Занятия живописью помогают, можно отвлечься, если на льду что-то не получается — это успокаивает», — сказал Кондратюк.