Алёна Косторная: буду кататься, пока будет позволять здоровье

Чемпионка Европы Алёна Косторная прокомментировала выступление в финале Кубка России. Косторная представила две новые программы и заняла шестое место, уступив в споре за путёвку на чемпионат мира Елизавете Туктамышевой.
«Ну, если честно, я расстроена в целом, потому что и в произвольной программе получилось не всё, и в короткой тоже абсолютно ничего не получилось. На самом деле я просто рада, что смогла выйти и выступить.
Ошибка в короткой программе? Мне было очень обидно, почему столько времени выступая, никогда такого не было, а сейчас произошло. И я побоялась, что, не дай бог, это повторится ещё раз.
Конечно же, для любого спортсмена это обидно. Но вот так складывается в спорте: что-то теряешь, что-то обретаешь, поэтому не надо строить из этого конец света. Я хочу кататься и сейчас понимаю, что всё обновилось, возможно, я закончу, и это уже так близко, что я начинаю задумываться, зачем кататься дальше, если здоровье, скажем, не будет позволять. И вот я могу закончить, учиться, но на самом деле я не могу представить свою жизнь без фигурного катания, потому что каждый день был спорт, радость, когда стоишь на пьедестале, всего этого будет не хватать. Ещё раз: я буду кататься, пока будет позволять здоровье», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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