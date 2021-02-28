Майя Хромых: когда получились четверные прыжки на соревнованиях, это как гора с плеч

Майя Хромых рассказала, как ей удалось впервые в карьере исполнить сразу два четверных в произвольной программе. Если четверной тулуп Майя уже пыталась прыгать, то для сальхова в финале Кубка России была премьера.

«Я долго пыталась выехать, и вот сегодня всё принесло бонусы. Было много повторений, связок, училась на ошибках. Делать много попыток четверных на тренировках не всегда хорошо, потому что вылезают ошибки, но так стараюсь делать по четыре раза минимум.

Когда получились прыжки на соревнованиях, это как гора с плеч. Этери Георгиевна поздравила, но потом начали разбирать мелкие ошибки.

Сейчас ничего не чувствую, потому что всё оставила на льду. Есть только понимание, что я сделала всё, никаких больше эмоций, опустошение.

Есть огромное желание попасть в олимпийскую сборную, а там уже бороться за места. Это не мой максимум, ведь нет предела совершенству. Буду учить аксель, надо ещё дорожки усложнять», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.