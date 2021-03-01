«Доченька...» Максим Траньков — об откровенной фотосессии Елизаветы Туктамышевой

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отреагировал на откровенную фотосессию чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой для журнала Maxim. Спортсменка опубликовала две фотографии в своём «инстаграме».

Траньков в комментарии написал: «Доченька...» Елизавета ответила: «Выросла».

Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой

На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла седьмое место. В финале Кубка России она стала четвёртой.



В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.