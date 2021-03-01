Опубликован состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала состав национальной команды на чемпионат мира в Стокгольме (Швеция). Турнир пройдёт с 22 по 28 марта.

Напомним, окончательный список сформировали по итогам финала Кубка России, который состоялся в минувшие выходные.

В состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира в Стокгольме вошли:

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.

Мужчины: Евгений Семененко, Михаил Коляда.

Спортивные пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.