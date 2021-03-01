Опубликован состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала состав национальной команды на чемпионат мира в Стокгольме (Швеция). Турнир пройдёт с 22 по 28 марта.
Напомним, окончательный список сформировали по итогам финала Кубка России, который состоялся в минувшие выходные.
В состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира в Стокгольме вошли:
Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова.
Мужчины: Евгений Семененко, Михаил Коляда.
Спортивные пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.
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