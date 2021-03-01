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Ягудин оценил решение послать на чемпионат мира Семененко

Ягудин оценил решение послать на чемпионат мира Семененко
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выбор второго российского участника чемпионата мира в мужском одиночном катании.

Первую из двух путёвок ранее забронировал чемпион России Михаил Коляда. Вместе с ним в Стокгольм поедет 17-летний Евгений Семененко, который выиграл финал Кубка страны. Оба фигуриста тренируются у Алексея Мишина. Чемпион Европы Дмитрий Алиев в финале Кубка России стал третьим.

«Чемпионат мира покажет, правильный или неправильный был выбор Семененко. Если анализировать потенциал Димы Алиева и Семененко при чистом исполнении программ, то у Алиева больше шансов оказаться выше. Но по спортивному принципу Женя выиграл финал Кубка России и поехал. Здесь очень многие боролись за путёвку, не только Алиев — и Марк Кондратюк, и Макар Игнатов, и Андрей Мозалёв тот же. Семененко тоже имел возможность, выиграв, поехать. Он этой возможностью воспользовался.

Без какой-либо симпатии к тому или другому спортсмену, неважно, с кем я больше или меньше общаюсь. На мой взгляд, при абсолютно чистейших прокатах Алиев был бы потенциально выше. Но опять же, надо приезжать, выступать и идеально кататься. Федерация приняла решение, поэтому будем смотреть и желать Жене с абсолютно холодной головой не думать ни о чём, просто идти и выполнять свою работу. Как мы видели по финалу, он это может сделать в нужный момент.

Справится ли он с нервами на чемпионате мира? Это спорт. Человек, которому прогнозируют победу в чём-то, может взять и совершить осечку, сорвать тот или иной элемент. Лично я желаю собраться и просто выполнять свою работу. Насколько мощный этот состав сборной? У нас всегда мощный», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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