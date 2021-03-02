Туктамышева — о попадании в состав сборной России на ЧМ: oh, shit, here we go again

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отреагировала на попадание в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

«Oh, shit, here we go again», — написала Туктамышева, добавив хэштег #Stockholm2021.

Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой

Один из вариантов перевода этой фразы таков: «Чёрт, ну вот опять».

На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла седьмое место. В финале Кубка России она стала четвёртой.



В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.