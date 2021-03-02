Евгения Медведева рассказала, что её больше всего впечатляет в Японии

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от поездок в Японию.
«Каждый, кто едет в Японию, ждет чего-то чудесного. И это правильно, потому что Япония — определённо другая планета.
Совершенно потрясающее зрелище — гора Фудзи. Великий старинный вулкан, нереальной красоты пейзаж и сама гора — не зря она является символом Японии. Путешествуя по Японии на скоростных поездах, мы с ребятами видели её из окна и очень много раз собирались съездить именно к подножию Фудзиямы. Правда, как только мы собирались, на следующий день наступала плохая погода. А к Фудзияме надо ехать, когда солнечно и ясно, чтобы увидеть всю её красоту.
Можно бесконечно смотреть на цветущую сакуру — это что-то совершенно фантастическое. Японцы даже свою жизнь считают не как мы, стандартными годами, а цветениями сакуры. «Я прожил 25 цветений сакуры» — некоторые мне так и говорили», — цитирует спортсменку «Коммерсантъ».
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