Американская спортивная пара Калаланг и Джонсон снялась с ЧМ-2021 по фигурному катанию
Американская спортивная пара Джессика-Ноэль Калаланг и Брайан Джонсон решила отказаться от участия в чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года. Вместо них на турнире выступят Эшли Кэйн и Тимоти Ледюк. Об этом сообщает ESPN US.
Как информирует издание, решение Калаланг и Джонсона пропустить чемпионат мира не связано с коронавирусом. Кейн-Гриббл и Ледюк завоевали бронзовые медали на национальном чемпионате в январе.
Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция). Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уже назвала состав национальной команды на турнир.
Ранее организаторы соревнования рассказали о причинах отсутствия в продаже билетов.
Организаторы чемпионата мира объяснили причины отсутствия в продаже билетов на турнир
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