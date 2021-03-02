Американская спортивная пара Калаланг и Джонсон снялась с ЧМ-2021 по фигурному катанию

Американская спортивная пара Джессика-Ноэль Калаланг и Брайан Джонсон решила отказаться от участия в чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года. Вместо них на турнире выступят Эшли Кэйн и Тимоти Ледюк. Об этом сообщает ESPN US.

Как информирует издание, решение Калаланг и Джонсона пропустить чемпионат мира не связано с коронавирусом. Кейн-Гриббл и Ледюк завоевали бронзовые медали на национальном чемпионате в январе.



Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция). Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уже назвала состав национальной команды на турнир.



Ранее организаторы соревнования рассказали о причинах отсутствия в продаже билетов.