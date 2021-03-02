Алина Загитова: на шоу Тутберидзе буду катать новую программу
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как готовится к ближайшим выступлениям на ледовых шоу.
«Сейчас на тренировках катаю программы, чтобы показать свой максимум на шоу. Пытаюсь отточить все прыжки. Ну и больше работаю над хореографией. Активно развиваюсь в этом аспекте катания — внимательно прорабатываю все моменты программы. Думаю: «Здесь я могу сделать вот так, а тут по-другому». Эти мелкие детали очень важны для общего впечатления.
На ближайших шоу не будет чего-то нового, но я все равно не хочу говорить заранее. Но точно знаю, что на шоу Этери Георгиевны я буду катать новую программу», — приводит слова Загитовой Sport24.
Шоу Этери Тутберидзе пройдёт 6 апреля в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».
Авербух рассказал, как на Первом канале оценили работу Загитовой на «Ледниковом периоде»
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