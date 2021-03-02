Авербух рассказал, как на Первом канале оценили работу Загитовой на «Ледниковом периоде»

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился впечатлениями от работы олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве ведущей шоу «Ледниковый период» и рассказал, как телевизионный дебют спортсменки оценило руководство Первого канала.

«Прежде всего я горжусь тем, что Алина принимала участие в нашем проекте. И она большая умница: от программы к программе, от эпизода к эпизоду, Загитова всё время делала работу над ошибками – и шла вперёд. Может, кто-то думает, что взять микрофон и вести такое шоу способен каждый, но уверяю вас, это не так. Конечно, Алине потребовалось какое-то время — чтобы почувствовать себя спокойно перед камерой, понять, как себя естественно вести, научиться работе с телесуфлёром, со сценарием. Но её все поддерживали – и главное, она сама стремилась научиться, ей было интересно.

Кстати, они с Алексеем Ягудиным будут вести и предстоящее шоу в «Мегаспорте». Уже не в телестудии, а в большом зале – так что для Алины это ещё один эксперимент. Вообще это с самого начала было одной из моих идей «Ледникового периода»: помогать фигуристам находить себя в жизни после большого спорта, когда карьера заканчивается или ставится на паузу. То, что Загитова пробует себя в другой профессии, — разве это не здорово?



Будет ли она вести «Ледниковый период» в дальнейшем? Это решаю не я, а руководство Первого канала. Оно, насколько я знаю, осталось очень довольно тем, как Алина справилась в первый сезон, слышал только позитивные отзывы", — приводит слова Авербуха «Советский спорт».

Загитова в 2019 году взяла перерыв в карьере. Алина окончила школу, поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и стала ведущей «Ледникового периода». Также Загитова участвует в различных шоу и показательных выступлениях. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям спортсменка пока не сообщала.