Плющенко: мне не нужно, чтобы девочки катали в 12-13 великолепно, а в 15-16 заканчивали

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о выступлении своей подопечной, Вероники Жилиной, в финале Кубка России среди юниоров. Напомним, Вероника заняла восьмое место.



«Очень сильно хотела победить, у неё на сегодняшний день очень хорошая форма, на тренировках совсем не срывала. Сейчас с ней работаю я и Людмила Николаевна Алфёрова, и за последнее время она стала стабильнее по крайней мере на тренировках. Но Веронике нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям после смены тренеров, школы, сейчас ей уже не нужно никуда ездить, мы с Яной выделили семье Вероники новый дом в десяти секундах ходьбы до катка.



Ей всего 12 лет. Да, мы хотим видеть от неё прыжки ультра-си, но это очень сложно, это же дети, хотя они и делают уникальные вещи, и Веронике, повторюсь, всего 12 лет. В короткой она немного перегорела, так хотела всю программу сделать, а в произвольной показала достойное катание, рабочий прокат с другим настроением, нежели в короткой, не была зажата. Да, тройной аксель не получился, но прыгала она его достаточно комфортно, удобно, значит, надо больше соревноваться, чем мы и займёмся.

Работаем дальше, вся жизнь впереди. Мне не нужно, чтобы девочки катали в 12-13 великолепно, а в 15-16 заканчивали, я хочу вытащить их на большую арену, на чемпионаты Европы, мира, на Олимпийские игры. Неправильно, когда они рано травмируются и сходят с этого пробега. Впереди есть ещё четыре старта — в Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Москве и Сочи, на двух из них мы ещё повыступаем, это точно, и выступим с четверным лутцем и четверных сальховом, задел такой, она это делает на тренировках», — приводит слова Плющенко ТАСС.