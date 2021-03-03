«Я хочу кайфануть от этих стартов». Туктамышева — о вызове в сборную России на ЧМ

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала вызов в сборную России на чемпионат мира, который пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
«Я безумно рада, что отобралась. Я ждала этого очень долго, это была цель для меня. Я получаю колоссальное удовольствие от крупных соревнований. Мне нравится атмосфера, когда ты приезжаешь, заселяешься в отель, приходишь на тренировки, где все твои знакомые иностранцы. Вы все общаетесь, ты можешь увидеться со старыми приятелями. Это очень круто.
Я хочу кайфануть от этих стартов и уверенно показать программы. Выступлением на Кубке я не совсем довольна, так как были помарки. Хочется довести программы до идеала. Чтобы было удовлетворение после выступления. Четверной тулуп есть в планах, но после болезни он ещё не получается стабильно. Думаю, на ЧМ важнее будет откатать две программы чисто, чем идти на риск», — рассказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу «Наша фигурка».
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