Илья Авербух — сыну Мартину: верю в тебя и горжусь каждой твоей личной победой

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поздравил с днём рождения своего сына Мартина.
«Мартюш, поздравляю тебя с днём рождения! Сын, мне очень нравится то, как ты сейчас шаг за шагом идёшь, побеждаешь и превосходишь задачи и цели, которые ставишь перед собой. Ты большой молодец, знай, что я верю в тебя и горжусь каждой твоей личной победой. Я желаю тебе успеха во всех стремлениях, которые вдохновят тебя двигаться к ещё неизведанным тобою, новым, и даже самым далёким горизонтам! Ну а я всегда буду поддерживать тебя. Всегда рядом, всегда с тобой», — написал Авербух.
Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха.
Мать Мартина – партнёрша Авербуха во время спортивной карьеры Ирина Лобачёва. В декабре 2020 года Илья женился на актрисе Елизавете Арзамасовой.
- 3 марта 2021
-
15:50
-
15:39
-
15:12
-
14:54
-
12:49
-
11:11
-
10:58
-
10:40
-
08:45
-
08:37
-
08:25
- 2 марта 2021
-
21:37
-
21:08
-
21:00
-
20:53
-
20:05
-
19:11
-
19:04
-
18:22
-
17:16
-
16:41
-
16:26
-
15:04
-
14:24
-
14:13
-
14:09
-
14:04
-
13:48
-
11:40
-
11:03
-
10:45
-
10:40
-
08:58
-
08:33
-
00:02