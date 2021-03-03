Илья Авербух — сыну Мартину: верю в тебя и горжусь каждой твоей личной победой

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поздравил с днём рождения своего сына Мартина.

«Мартюш, поздравляю тебя с днём рождения! Сын, мне очень нравится то, как ты сейчас шаг за шагом идёшь, побеждаешь и превосходишь задачи и цели, которые ставишь перед собой. Ты большой молодец, знай, что я верю в тебя и горжусь каждой твоей личной победой. Я желаю тебе успеха во всех стремлениях, которые вдохновят тебя двигаться к ещё неизведанным тобою, новым, и даже самым далёким горизонтам! Ну а я всегда буду поддерживать тебя. Всегда рядом, всегда с тобой», — написал Авербух.

Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха.

Мать Мартина – партнёрша Авербуха во время спортивной карьеры Ирина Лобачёва. В декабре 2020 года Илья женился на актрисе Елизавете Арзамасовой.