Татьяна Тарасова: Косторной надо на всю страну извиниться

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможном возвращении чемпионки Европы Алёны Косторной к тренеру Этери Тутберидзе. Летом 2020 года фигуристка покинула группу Тутберидзе и перешла в команду Евгения Плющенко.

«Она громко, на всю страну, уходила, теперь ей надо на всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера», — приводит слов Тарасовой РИА «Новости».

Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Алёна показала две новые программы, но заняла только шестое место.