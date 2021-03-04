Татьяна Тарасова: Косторной надо на всю страну извиниться
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможном возвращении чемпионки Европы Алёны Косторной к тренеру Этери Тутберидзе. Летом 2020 года фигуристка покинула группу Тутберидзе и перешла в команду Евгения Плющенко.
«Она громко, на всю страну, уходила, теперь ей надо на всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера», — приводит слов Тарасовой РИА «Новости».
Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Алёна показала две новые программы, но заняла только шестое место.
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Чемпионка Европы с треском провалила сезон и теперь пытается исправить ошибку. Вот только нужна ли она Этери?
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