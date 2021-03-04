Траньков отреагировал на слова Татьяны Тарасовой о Косторной

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о российской фигуристке Алёне Косторной. Напомним, Тарасова призвала Косторную извиниться на всю страну перед Этери Тутберидзе, после того как фигуристка, которая в межсезонье-2020 ушла в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, изъявила желание вернуться к своему бывшему тренеру.

«Мне, например, абсолютно не нужны извинения Косторной. Считаю, что это её личное дело: между Алёной и тренерами. Ситуация, в которую она попала, — её личный путь. Это разговор между Этери Георгиевной и Алёной. Даже если бы мне предложили, не хотел бы при нём присутствовать», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.