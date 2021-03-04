Траньков отреагировал на слова Татьяны Тарасовой о Косторной

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о российской фигуристке Алёне Косторной. Напомним, Тарасова призвала Косторную извиниться на всю страну перед Этери Тутберидзе, после того как фигуристка, которая в межсезонье-2020 ушла в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, изъявила желание вернуться к своему бывшему тренеру.
«Мне, например, абсолютно не нужны извинения Косторной. Считаю, что это её личное дело: между Алёной и тренерами. Ситуация, в которую она попала, — её личный путь. Это разговор между Этери Георгиевной и Алёной. Даже если бы мне предложили, не хотел бы при нём присутствовать», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 4 марта 2021
-
12:26
-
12:22
-
12:13
-
09:39
-
08:52
-
08:44
-
08:35
-
08:28
-
08:25
-
00:36
- 3 марта 2021
-
23:17
-
21:39
-
18:54
-
18:37
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:15
-
18:06
-
16:58
-
15:50
-
15:39
-
15:12
-
14:54
-
12:49
-
11:11
-
10:58
-
10:40
-
08:45
-
08:37
-
08:25
- 2 марта 2021
-
21:37
-
21:08
-
21:00
-
20:53