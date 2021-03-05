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Слуцкая: ни один человек не имеет права бить, таскать за волосы, оскорблять наших детей

Слуцкая: ни один человек не имеет права бить, таскать за волосы, оскорблять наших детей
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая отреагировала на видео, на котором тренер спортивной школы швыряет на лёд юную фигуристку во время занятий.

«Вы уже видели, как в одной из спортивных школ тренер бросила ученицу на лёд? Если честно, я была в шоке. Ни один человек не имеет права бить, таскать за волосы, оскорблять наших детей. Я понимаю, что тренер в большом спорте должен быть жёстким. Но он может разве что повысить тон — не более.

Ненормативная лексика и применение силы под строжайшим запретом! Каждый педагог должен держать себя в руках. А если случаются подобные инциденты, такие люди должны нести ответственность", — написала Слуцкая своём «инстаграме».

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы.

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