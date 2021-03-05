Слуцкая: ни один человек не имеет права бить, таскать за волосы, оскорблять наших детей

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая отреагировала на видео, на котором тренер спортивной школы швыряет на лёд юную фигуристку во время занятий.
«Вы уже видели, как в одной из спортивных школ тренер бросила ученицу на лёд? Если честно, я была в шоке. Ни один человек не имеет права бить, таскать за волосы, оскорблять наших детей. Я понимаю, что тренер в большом спорте должен быть жёстким. Но он может разве что повысить тон — не более.
Ненормативная лексика и применение силы под строжайшим запретом! Каждый педагог должен держать себя в руках. А если случаются подобные инциденты, такие люди должны нести ответственность", — написала Слуцкая своём «инстаграме».
Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы.
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