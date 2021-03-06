Итоги опроса «Чемпионата» о перспективах Косторной после возвращения к Этери Тутберидзе

Стали известны результаты голосования среди подписчиков телеграм-канала «Чемпионата» о перспективах российской фигуристки Алёны Косторной после возвращения к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду Евгения Плющенко летом 2020 года.



«Сможет ли Алёна Косторная вернуть себе звание сильнейшей фигуристки планеты после возвращения к Этери Тутберидзе?» — так звучал вопрос «Чемпионата».

«Да. С Этери Алёне вновь не будет равных».

«Лучшей не станет, но в ТОП вернётся».

«Нет. Её карьеру уже не спасти».



22% проголосовавших выбрали первый вариант, 29% остановись на третьем, а большинство людей, принявших участие в опросе, 49%, предпочли второй вариант.



Отметим, что на момент публикации проголосовало 1899 человек.



Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Алёна показала две новые программы, но заняла только шестое место.