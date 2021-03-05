«Не наша прерогатива». Директор «Самбо-70» — о финансовой стороне возвращения Косторной

Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что организация, которой он руководит, не может компенсировать академии «Ангелы Плющенко» затраты на тренировочный процесс Алёны Косторной, которая намерена вернуться в группу Этери Тутберидзе.

«Это не наша прерогатива, у нас нет никаких денег, кроме государственных ставок, для такого вида спорта, как фигурное катание, они смешные. «Самбо-70» в данной ситуации ничего не решает», — приводит слова Лайшева ТАСС.

Ранее Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко и совладелица «Ангелов Плющенко», заявила, что академия будет претендовать на компенсацию затрат по организации тренировочного процесса. Так как летом 2020 года переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко не был оформлен в установленный срок, чемпионка Европы по документам продолжает числиться в отделении «Хрустальный», входящем в систему «Самбо-70».