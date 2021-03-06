«На часах 2 ночи, а нам всё неймётся». Соловьёв показал тренировку с Бузовой

Олимпийский чемпион 2014 года в танцах на льду Дмитрий Соловьёв на своей официальной странице в «Инстаграме» показал совместную тренировку с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Пара выступит в гала-шоу «Ледниковый период».



«На часах 2:00 ночи, а нам с Ольгой Бузовой всё неймётся. Несколько раз прошли номер целиком, вспомнили ещё один, попробовали несколько поддержек, но нам всё мало», — написал Соловьёв.

Фото можно посмотреть на странице Соловьёва в «Инстаграме».

Гала-шоу проекта «Ледниковый период» состоится 7 марта во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Режиссёр-постановщик проекта — призёр Олимпийских игр Илья Авербух. Проведут мероприятие Алина Загитова и Алексей Ягудин. Эфир — в 21:50 мск.